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  • 08.03, 06:35

Экс-диктатора Панамы Норьегу ввели в искусственную кому

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<nobr>Экс-диктатора</nobr> Панамы Норьегу ввели в искусственную кому

Экс-диктатора Панамы Норьегу ввели в искусственную кому

<nobr>Экс-диктатора</nobr> Панамы Норьегу ввели в искусственную кому
  • Фото Associated Press © 2017, Arnulfo Franco

    • Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега находится в состоянии искусственной комы после кровоизлияния в головной мозг.

    83-летний экс-диктатор во вторник перенес операцию на головном мозге, после чего возникло кровоизлияние. Норьегу прооперировали повторно, и кровотечение удалось остановить.

    Дочь бывшего панамского лидера рассказала журналистам, что ее отец находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

    Норьега руководил Панамой 1983 по 1989 год, затем был свергнут в результате военного вмешательства США. Он обвиняется в массовых убийствах сторонников оппозиции. В 2011 году его экстрадировали из Франции в Панаму и отправили в тюрьму. В январе его перевели под домашний арест в связи с предстоящей операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

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