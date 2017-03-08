В Конгрессе США пройдут слушания по «вмешательству» РФ в выборы

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по разведке проведет 20 марта первые слушания по приписываемым России попыткам повлиять на президентские выборы в США.
Дэвин Нуньес, представитель комитета: «Первые открытые слушания по России пройдут 20 марта. Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу».
В слушаниях примут участие директор ФБР Джеймс Коми, руководитель АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, а также экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Приглашение получил и экс-помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, потерявший пост из-за контактов с российским послом Кисляком.
Нуньес пояснил, что в слушаниях будут участвовать «люди, обладающие информацией», которая пригодится для расследования комитета. При этом он подчеркнул, что у комитета отсутствуют доказательства того, что Россия «помогла избрать Дональда Трампа президентом», передает ТАСС.
В слушаниях примут участие директор ФБР Джеймс Коми, руководитель АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, а также экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Приглашение получил и экс-помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, потерявший пост из-за контактов с российским послом Кисляком.
Нуньес пояснил, что в слушаниях будут участвовать «люди, обладающие информацией», которая пригодится для расследования комитета. При этом он подчеркнул, что у комитета отсутствуют доказательства того, что Россия «помогла избрать Дональда Трампа президентом», передает ТАСС.
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