Глава ОПЕК: Россия заслуживает автоматического принятия в картель

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал слова министра энергетики РФ о том, что у России нет планов по вступлению в организацию.
Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК: «Приятно слышать Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК».
Об этом глава ОПЕК рассказал на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова улыбкой, передает РИА Новости.
Александр Новак в понедельник в ходе своего выступления на CERAWeek заявил, что Россия на сегодня не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Глава Минэнерго отметил при этом важность взаимодействия с картелем.
Об этом глава ОПЕК рассказал на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова улыбкой, передает РИА Новости.
Александр Новак в понедельник в ходе своего выступления на CERAWeek заявил, что Россия на сегодня не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Глава Минэнерго отметил при этом важность взаимодействия с картелем.
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