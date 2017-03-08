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  • 08.03, 05:04

Глава ОПЕК: Россия заслуживает автоматического принятия в картель

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Глава ОПЕК: Россия заслуживает автоматического принятия в картель

Глава ОПЕК: Россия заслуживает автоматического принятия в картель

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал слова министра энергетики РФ о том, что у России нет планов по вступлению в организацию.

Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК: «Приятно слышать Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК».

Об этом глава ОПЕК рассказал на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова улыбкой, передает РИА Новости.

Александр Новак в понедельник в ходе своего выступления на CERAWeek заявил, что Россия на сегодня не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Глава Минэнерго отметил при этом важность взаимодействия с картелем.

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