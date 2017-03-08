Министры энергетики России и Турции проведут встречу в Москве

Министр энергетики Турции Берат Албайрак приедет в Москву 10 марта в составе делегации Реджепа Тайипа Эрдогана.
В пятницу Албайрак встретится с российским коллегой Александром Новаком. Стороны обсудят реализацию проекта «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую» и другие вопросы, сообщает ТАСС.
Албайрак заявил РИА Новости, что ожидает хороших результатов рабочей поездки в Москву.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию 10 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина с визитом для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.
Албайрак заявил РИА Новости, что ожидает хороших результатов рабочей поездки в Москву.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию 10 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина с визитом для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.
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