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  • 08.03, 05:04

Министры энергетики России и Турции проведут встречу в Москве

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Министры энергетики России и Турции проведут встречу в Москве

Министры энергетики России и Турции проведут встречу в Москве

Министр энергетики Турции Берат Албайрак приедет в Москву 10 марта в составе делегации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пятницу Албайрак встретится с российским коллегой Александром Новаком. Стороны обсудят реализацию проекта «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую» и другие вопросы, сообщает ТАСС.

Албайрак заявил РИА Новости, что ожидает хороших результатов рабочей поездки в Москву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию 10 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина с визитом для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

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