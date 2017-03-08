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  • 08.03, 03:33
Детское донорство: как решают проблему в России и мире. дети и подростки, донорство, законодательство, медицина, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Детское донорство: как решают проблему в России и мире

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Детское донорство: как решают проблему в России и мире

Детское донорство: как решают проблему в России и мире

Детское донорство: как решают проблему в России и мире

    Решение семьи из Оклахомы родить неизлечимо больного ребенка, чтобы спасти других детей, потрясло мир и раскололо общество. Почему медики в нашей стране даже после разрешающего закона так неохотно берутся за пересадку органов?

    Семейная пара из Оклахомы, узнав, что их будущий ребенок неизлечимо болен и, родившись, проживет всего несколько дней, приняла решение не прерывать беременность, чтобы их дочь стала донором органов. Это решение одни считают невероятно благородным поступком, другие — чудовищным. Но безусловно, история заставляет задуматься о детском донорстве вообще — как проблеме не только медицинской, но и этической.

    Почему в большинстве стран пересадка органов младенцам до сих пор законодательно не отрегулирована? Правда ли, что в России есть родители, которые решились на второго ребенка, чтобы спасти жизнь первого? По какой причине даже при наличии разрешающего закона медики так неохотно берутся за подобные операции?

    Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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