Любительницы селфи берут напрокат гигантские букеты и «бойфрендов»

На зависть подругам. Правда ли, что услуга ’’жених на дорогой иномарке с букетом для селфи пользуется спросом к 8 Марта? И кто зарабатывает на женском одиночестве?

В соцсетях набирает популярность новая услуга — букет напрокат. Оказывается, на зависть подругам и коллегам девушкам бывает нужно сфотографироваться с букетом из 101 розы и выложить фото на всеобщее обозрение.



Для пущей достоверности есть еще услуга «мужчина в кадре», причем есть варианты на выбор — мужчина может быть в рубашке или в футболке. Некоторые предприниматели включают в пакет услуг возможность сфотографироваться с кулоном от Tiffany или пакетами с надписями Dior, Dolce & Gabbana, Chanel или ЦУМ.



Как заработать на тщеславии любительниц Instagram — в материале «Итогов дня».