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  • 08.03, 02:02
Любительницы селфи берут напрокат гигантские букеты и «бойфрендов». 8 Марта, женщины, подарки, соцсети, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Любительницы селфи берут напрокат гигантские букеты и «бойфрендов»

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Любительницы селфи берут напрокат гигантские букеты и «бойфрендов»

Любительницы селфи берут напрокат гигантские букеты и «бойфрендов»

    На зависть подругам. Правда ли, что услуга ’’жених на дорогой иномарке с букетом для селфи пользуется спросом к 8 Марта? И кто зарабатывает на женском одиночестве?

    В соцсетях набирает популярность новая услуга — букет напрокат. Оказывается, на зависть подругам и коллегам девушкам бывает нужно сфотографироваться с букетом из 101 розы и выложить фото на всеобщее обозрение.

    Для пущей достоверности есть еще услуга «мужчина в кадре», причем есть варианты на выбор — мужчина может быть в рубашке или в футболке. Некоторые предприниматели включают в пакет услуг возможность сфотографироваться с кулоном от Tiffany или пакетами с надписями Dior, Dolce & Gabbana, Chanel или ЦУМ.

    Как заработать на тщеславии любительниц Instagram — в материале «Итогов дня».

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