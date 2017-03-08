Политологи оценили хитрый «антироссийский» маневр Трампа

Так друг или враг? Американские СМИ пишут о том, что Трамп неожиданно ужесточил свою позицию по отношению к России. Что это — хитрый маневр или президент США действительно изменил свой подход?
Дональд Трамп ужесточает политику в отношении России — эту громкую новость подхватили все американские СМИ. Посыл простой: мол, все дружеские речи были для контраста с Хиллари Клинтон, а теперь хозяин Белого дома показывает свои истинные намерения.
Никаких заявлений ни сам президент США, ни кто-либо из представителей его администрации пока не делали. Все ссылаются на журналистов, а те в свою очередь — на свои источники в конгрессе.
Как известно, Трамп часто игнорирует большинство СМИ, обвиняя их в фальсификации его слов, а свои заявления делает через соцсети. И вот через пару часов после выхода статьи в The Wall Street Journal президент разместил пост в своем Twitter, очень похожий на ответ на эту статью.
Трамп написал: «Восемь лет Россия ни во что не ставила президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, перехватила Крым и прибавила ракет. Слабак!». И тут все обратили внимание, что американский президент впервые использовал новое слово, говоря о Крыме. Если до этого он все-таки использовал слова «захват» и «присвоение», то теперь говорит, что Россия «перехватила» Крым. Из чего эксперты сразу сделали вывод, что никаким изменением позиции Трампа по отношению к Москве здесь не пахнет.
Политологи уверены, что Трамп специально на время пошел на встречу своим оппонентам по российскому вопросу, чтобы как-то ослабить истерию, сбавить обороты перед июльским саммитом G20. Там он встретится с президентом Путиным, и если не все, то многие точки в новых отношениях Белого lома и Кремля будут расставлены.
Никаких заявлений ни сам президент США, ни кто-либо из представителей его администрации пока не делали. Все ссылаются на журналистов, а те в свою очередь — на свои источники в конгрессе.
Как известно, Трамп часто игнорирует большинство СМИ, обвиняя их в фальсификации его слов, а свои заявления делает через соцсети. И вот через пару часов после выхода статьи в The Wall Street Journal президент разместил пост в своем Twitter, очень похожий на ответ на эту статью.
Трамп написал: «Восемь лет Россия ни во что не ставила президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, перехватила Крым и прибавила ракет. Слабак!». И тут все обратили внимание, что американский президент впервые использовал новое слово, говоря о Крыме. Если до этого он все-таки использовал слова «захват» и «присвоение», то теперь говорит, что Россия «перехватила» Крым. Из чего эксперты сразу сделали вывод, что никаким изменением позиции Трампа по отношению к Москве здесь не пахнет.
Политологи уверены, что Трамп специально на время пошел на встречу своим оппонентам по российскому вопросу, чтобы как-то ослабить истерию, сбавить обороты перед июльским саммитом G20. Там он встретится с президентом Путиным, и если не все, то многие точки в новых отношениях Белого lома и Кремля будут расставлены.
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