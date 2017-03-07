Стадион ФК «Краснодар» стал вторым в рейтинге лучших арен по версии болельщиков

Болельщики назвали лучшие стадионы 2016 года, стадион ФК «Краснодар» занял в рейтинге второе место.
Первое место занял стадион Vodafone Arena в Стамбуле, где проводит домашние матчи ФК «Бешикташ». Тройку лидеров замкнул Estadio Campen del Siglo в уругвайском Монтевидео. Всего в голосовании болельщиков принимали участие 29 стадионов, сообщает ТАСС.
Ранее стадион «Краснодара» стал третьим в рейтинге лучших арен прошлого года по версии экспертного жюри, состоящего из пяти архитекторов.
Строительство стадиона «Краснодара» было начато в 2013 году, его трибуны вмещают свыше 34 тысяч зрителей. Первый матч на арене состоялся 9 октября прошлого года между сборными России и Коста-Рики (3:4).
Some of you guessed it! No, not Moonlight. #StadiumOfTheYear Public Vote Award goes to @VodafoneArena, @Besiktas! https://t.co/hRF6uDolfH pic.twitter.com/BzJ1cpasbW— StadiumDB.com (@StadiumDB) 7 марта 2017 г.
Ранее стадион «Краснодара» стал третьим в рейтинге лучших арен прошлого года по версии экспертного жюри, состоящего из пяти архитекторов.
Строительство стадиона «Краснодара» было начато в 2013 году, его трибуны вмещают свыше 34 тысяч зрителей. Первый матч на арене состоялся 9 октября прошлого года между сборными России и Коста-Рики (3:4).
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