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  • 08.03, 00:31

Стадион ФК «Краснодар» стал вторым в рейтинге лучших арен по версии болельщиков

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Коротаев Артем
Стадион ФК «Краснодар» стал вторым в рейтинге лучших арен по версии болельщиков

Стадион ФК «Краснодар» стал вторым в рейтинге лучших арен по версии болельщиков

Стадион ФК «Краснодар» стал вторым в рейтинге лучших арен по версии болельщиков
  • Фото РИА Новости, Коротаев Артем

    • Болельщики назвали лучшие стадионы 2016 года, стадион ФК «Краснодар» занял в рейтинге второе место.

    Первое место занял стадион Vodafone Arena в Стамбуле, где проводит домашние матчи ФК «Бешикташ». Тройку лидеров замкнул Estadio Campen del Siglo в уругвайском Монтевидео. Всего в голосовании болельщиков принимали участие 29 стадионов, сообщает ТАСС.


    Ранее стадион «Краснодара» стал третьим в рейтинге лучших арен прошлого года по версии экспертного жюри, состоящего из пяти архитекторов.

    Строительство стадиона «Краснодара» было начато в 2013 году, его трибуны вмещают свыше 34 тысяч зрителей. Первый матч на арене состоялся 9 октября прошлого года между сборными России и Коста-Рики (3:4).

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