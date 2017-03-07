#ТЫСУПЕР!
Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 23:00

Военачальники РФ, США и Турции встретились в Анталье

1 комментарий
Военачальники РФ, США и Турции встретились в Анталье

Военачальники РФ, США и Турции встретились в Анталье

Военачальники РФ, США и Турции встретились в Анталье
  • Фото: ТАСС

    • Начальники Генштабов России, США и Турции обсудили вопросы повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии на трехсторонней встрече в Анталье.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Обсуждалась текущая ситуация по борьбе с террористическими организациями в Сирии в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям. Всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности в Сирии и Ираке».

    Трехсторонняя встреча в Анталье состоялась по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хуллуси Акара. В ней приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает «Интерфакс».

    Россия и США 20 октября 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Аналогичный документ 12 января подписали Россия и Турция.

    Боевая авиация России и Турции с 18 января неоднократно наносила совместные удары по боевикам ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru