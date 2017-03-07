Военачальники РФ, США и Турции встретились в Анталье

Начальники Генштабов России, США и Турции обсудили вопросы повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии на трехсторонней встрече в Анталье.
Из сообщения Минобороны РФ: «Обсуждалась текущая ситуация по борьбе с террористическими организациями в Сирии в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям. Всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности в Сирии и Ираке».
Трехсторонняя встреча в Анталье состоялась по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хуллуси Акара. В ней приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает «Интерфакс».
Россия и США 20 октября 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Аналогичный документ 12 января подписали Россия и Турция.
Боевая авиация России и Турции с 18 января неоднократно наносила совместные удары по боевикам ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.
Трехсторонняя встреча в Анталье состоялась по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хуллуси Акара. В ней приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает «Интерфакс».
Россия и США 20 октября 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Аналогичный документ 12 января подписали Россия и Турция.
Боевая авиация России и Турции с 18 января неоднократно наносила совместные удары по боевикам ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.
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