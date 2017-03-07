Российский программист погиб в США в результате прыжка с парашютом

Программист Николай Лихачёв, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице во Флориде.
Об этом сообщил представитель больницы Halifax Health. По его словам, Николай Лихачёв поступил в клинику 10 февраля. Он скончался в больнице через неделю — 18 февраля. Причиной его гибели стал неудачный прыжок с парашютом.
Фирма Skydive DeLand, которая организовала прыжок, пока не прокомментировала эту информацию. В российском посольстве в свою очередь сообщили, что еще не получали уведомлений от американской стороны о гибели Лихачёва, передает РИА Новости.
По словам знакомого Николая Лихачёва, который предпочел остаться анонимным, погибший программист считал себя «белым хакером». Он разбирался в том, как работают «плохие» программы, при этом он сам никогда не создавал ничего вредоносного.
Фирма Skydive DeLand, которая организовала прыжок, пока не прокомментировала эту информацию. В российском посольстве в свою очередь сообщили, что еще не получали уведомлений от американской стороны о гибели Лихачёва, передает РИА Новости.
По словам знакомого Николая Лихачёва, который предпочел остаться анонимным, погибший программист считал себя «белым хакером». Он разбирался в том, как работают «плохие» программы, при этом он сам никогда не создавал ничего вредоносного.
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