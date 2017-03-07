Балкон обрушился на жилом здании в центре Москвы

Балкон обрушился на пятом этаже жилого здания старой постройки в центре Москвы, пострадавших нет.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел в доме №15 на Мясницкой улице.
Из сообщения правоохранителей: «На место ЧП прибыли спасатели, которые отгородили место падения строительной конструкции».
Причина произошедшего устанавливается.
Из сообщения правоохранителей: «На место ЧП прибыли спасатели, которые отгородили место падения строительной конструкции».
Причина произошедшего устанавливается.
Комментарии