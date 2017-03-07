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  • 07.03, 21:30

Балкон обрушился на жилом здании в центре Москвы

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Балкон обрушился на жилом здании в центре Москвы

Балкон обрушился на жилом здании в центре Москвы

Балкон обрушился на пятом этаже жилого здания старой постройки в центре Москвы, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел в доме №15 на Мясницкой улице.

Из сообщения правоохранителей: «На место ЧП прибыли спасатели, которые отгородили место падения строительной конструкции».

Причина произошедшего устанавливается.

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