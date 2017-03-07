Южноафриканские студенты исполнили перед Лавровым национальный танец

Сегодня в здании МИД на Смоленской площади пели и танцевали. Впрочем, это неформальное выступление состоялось по вполне серьезному поводу.

25-летие установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР отметили открытием фотовыставки и импровизированным концертом африканских студентов, обучающихся в РУДН.



На церемонии глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отношения двух стран сейчас активно развиваются. К примеру, с 30 марта между Россией и ЮАР будет введен безвизовый режим. На вокально-инструментальной части сегодняшнего мероприятия Лавров остановился особо.



Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Хотел бы выразить признательность нашим южноафриканским друзьям в связи с тем, что они организовали выступление хора южноафриканских студентов. Мы, к сожалению, не смогли выставить хор молодых дипломатов, но к следующему юбилею мы должны это сделать».



Южноафриканские студенты спели и исполнили национальный танец.