#ТЫСУПЕР!
Пёс
Недоступно в Вашей стране
Пёс 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 21:30
Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета. Санкт-Петербург, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета

комментировать
Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета

Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета

Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета

    В Ленинградском зоопарке редкое пополнение.

    На свет появились сразу три кенгуренка. Все они у разных матерей, зато от одного отца. Детенышами обзавелись самки по имени Дафна, Нимфа и Хлоя. Об этом рассказали работники зоопарка в соцсетях. Крошечные малыши родились еще в ноябре и почти сразу переползли в сумки своих мам.

    Они еще не обросли мехом, однако сейчас уже стали выглядывать из своих убежищ. Правда, запечатлеть новорожденных кенгуру Беннета непросто. А установить пол сотрудникам зоопарка удалось пока только у одного детеныша. Он оказался самцом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru