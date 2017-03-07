Петербургскую коллекцию сумчатых пополнили три кенгуренка Беннета

В Ленинградском зоопарке редкое пополнение.
На свет появились сразу три кенгуренка. Все они у разных матерей, зато от одного отца. Детенышами обзавелись самки по имени Дафна, Нимфа и Хлоя. Об этом рассказали работники зоопарка в соцсетях. Крошечные малыши родились еще в ноябре и почти сразу переползли в сумки своих мам.
Они еще не обросли мехом, однако сейчас уже стали выглядывать из своих убежищ. Правда, запечатлеть новорожденных кенгуру Беннета непросто. А установить пол сотрудникам зоопарка удалось пока только у одного детеныша. Он оказался самцом.
Они еще не обросли мехом, однако сейчас уже стали выглядывать из своих убежищ. Правда, запечатлеть новорожденных кенгуру Беннета непросто. А установить пол сотрудникам зоопарка удалось пока только у одного детеныша. Он оказался самцом.
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