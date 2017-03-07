Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем

Неизвестные минувшей ночью убили носорога в зоопарке города Туари, который находится к западу от столицы Франции.
Браконьеры проникли на территорию охраняемого зоопарка. Их не остановили даже камеры видеонаблюдения. Преступники добрались до строения, где содержат носорогов. Там они убили одно животное и отрезали рог, после чего скрылись.
Жертвой браконьеров стал 4-летний носорог по кличке Винс. Он поселился в зоопарке Туари два года назад. По словам сотрудников зоопарка, он был самым молодым из содержащихся у них носорогов, передает ТАСС.
Винс родился в зоопарке города Арнема в Нидерландах в 2012 году. Он относился к подвину южных белых носорогов, который были практически истреблены в XIX веке. Сейчас их в мире всего около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках находятся всего порядка 250 особей.
Вместе с ним из Нидерландов в Туари перевезли двух белых носорогов: 37-летнюю Грейси и 5-летнего Бруно. Они при нападении браконьеров не пострадали.
Власти полагают, что заказчики этого преступления могут быть из Азии или Африки, где рога носорогов очень высоко ценятся для различных ритуалов, а также используются в традиционной медицине. Стоимость рога на черном рынке может достигать 50 тысяч долларов.
Жертвой браконьеров стал 4-летний носорог по кличке Винс. Он поселился в зоопарке Туари два года назад. По словам сотрудников зоопарка, он был самым молодым из содержащихся у них носорогов, передает ТАСС.
Винс родился в зоопарке города Арнема в Нидерландах в 2012 году. Он относился к подвину южных белых носорогов, который были практически истреблены в XIX веке. Сейчас их в мире всего около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках находятся всего порядка 250 особей.
Вместе с ним из Нидерландов в Туари перевезли двух белых носорогов: 37-летнюю Грейси и 5-летнего Бруно. Они при нападении браконьеров не пострадали.
Власти полагают, что заказчики этого преступления могут быть из Азии или Африки, где рога носорогов очень высоко ценятся для различных ритуалов, а также используются в традиционной медицине. Стоимость рога на черном рынке может достигать 50 тысяч долларов.
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