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  • 07.03, 21:31

Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем

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Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем

Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем

Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем
  • Фото: thoiry.net

    • Неизвестные минувшей ночью убили носорога в зоопарке города Туари, который находится к западу от столицы Франции.

    Браконьеры проникли на территорию охраняемого зоопарка. Их не остановили даже камеры видеонаблюдения. Преступники добрались до строения, где содержат носорогов. Там они убили одно животное и отрезали рог, после чего скрылись.

    Жертвой браконьеров стал 4-летний носорог по кличке Винс. Он поселился в зоопарке Туари два года назад. По словам сотрудников зоопарка, он был самым молодым из содержащихся у них носорогов, передает ТАСС.

    Винс родился в зоопарке города Арнема в Нидерландах в 2012 году. Он относился к подвину южных белых носорогов, который были практически истреблены в XIX веке. Сейчас их в мире всего около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках находятся всего порядка 250 особей.

    Вместе с ним из Нидерландов в Туари перевезли двух белых носорогов: 37-летнюю Грейси и 5-летнего Бруно. Они при нападении браконьеров не пострадали.

    Власти полагают, что заказчики этого преступления могут быть из Азии или Африки, где рога носорогов очень высоко ценятся для различных ритуалов, а также используются в традиционной медицине. Стоимость рога на черном рынке может достигать 50 тысяч долларов.

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