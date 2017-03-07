Сотни москвичей обратились к медикам с переломами и ушибами из-за гололеда

Прошедший накануне вечером ледяной дождь покрыл улицы и дворы городов центральных регионов России плотной коркой. Самые тяжелые последствия — на автотрассах. В одной только Москве счет ДТП, связанных с непогодой, идет на несколько сотен. Но даже обычный поход от дома до метро для многих уже был испытанием.
В травмпункты Москвы сегодня обратились сотни человек. В одном из отделений рассказали, что 80% травм — это последствия гололеда. Среди этих травм — переломы рук, ног, сотрясения и ушибы ребер.
Многие сегодня вышли на скользкую дорожку по пути на работу и до нее в итоге не дошли. По словам людей, иногда в поисках нескользкого участка пути приходилось выходить на проезжую часть, которая из-за движения машин была менее обледенелой, чем тротуары. Это, впрочем, тоже небезопасно: за сутки в городе произошло около 700 аварий, пострадавших десятки.
Для коммунальщиков гололед новостью не стал: еще вчера в мэрии сообщили, что переводят людей и технику на усиленный режим работы. В Гидрометцентре предупреждали, что в Москве будет «ужасно скользко», но, как водится, стихия опять оказалась сильнее.
Что стало причиной — тоже известно. Это так называемый переохлажденный дождь. Он возникает, когда воздух над землей холоднее, чем в высоких слоях атмосферы. Сначала из тучи падает снег, по пути он тает и превращается в дождь, а у земли опять охлаждается. Земля в результате покрывается идеально ровным слоем льда.
Многие сегодня вышли на скользкую дорожку по пути на работу и до нее в итоге не дошли. По словам людей, иногда в поисках нескользкого участка пути приходилось выходить на проезжую часть, которая из-за движения машин была менее обледенелой, чем тротуары. Это, впрочем, тоже небезопасно: за сутки в городе произошло около 700 аварий, пострадавших десятки.
Для коммунальщиков гололед новостью не стал: еще вчера в мэрии сообщили, что переводят людей и технику на усиленный режим работы. В Гидрометцентре предупреждали, что в Москве будет «ужасно скользко», но, как водится, стихия опять оказалась сильнее.
Что стало причиной — тоже известно. Это так называемый переохлажденный дождь. Он возникает, когда воздух над землей холоднее, чем в высоких слоях атмосферы. Сначала из тучи падает снег, по пути он тает и превращается в дождь, а у земли опять охлаждается. Земля в результате покрывается идеально ровным слоем льда.
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