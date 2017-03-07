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  • 07.03, 21:30
Букеты из колбасы, помидоров и мыла: как удивить женщину 8 Марта. 8 Марта, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Букеты из колбасы, помидоров и мыла: как удивить женщину 8 Марта

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Букеты из колбасы, помидоров и мыла: как удивить женщину 8 Марта

Букеты из колбасы, помидоров и мыла: как удивить женщину 8 Марта

Букеты из колбасы, помидоров и мыла: как удивить женщину 8 Марта

    Букет цветов — классический подарок в Международный женский день. Но даже в этой области уже появилось множество самых разных трендов: букеты из колбасы, композиции из мыла и многое другое.

    Анастасия Зверева — флорист-кулинар. Кто-то из коллег в эти праздничные дни подрезает розы, а она нарезает бекон. Анастасия задает моду на колбасные букеты. Создавать колбасное великолепие ее надоумила мама — большая любительница солененького. Дочка должна быть благодарна — к праздникам минимальный заказ на подобную икебану — три тысячи рублей.

    Если ваша избранница — вегетарианка, и колбасные обрезки ей чужды, подойдут витаминные. Екатерина Казмина делает букеты не только из фруктов, но даже из ягод. От букета также двойная польза — и подарить, и поужинать.

    Екатерина Казмина: «Наши букеты пахнут всегда. Иногда цветами, иногда помидорами. Но запах всегда есть».

    Не хотите съестное — тогда для вашей дамы миллион мыльных роз. Или гладиолусов, если у Светланы Ханаевой найдется под искомый цветок необходимая форма. Гладиолус легко может пахнуть хвоей, это уже как захотите. Мода на сваренные букеты пришла к нам из Турции. Веревкой мыльные цветы не перевязывают, зато ставят в специальные корзинки. Счастливица сначала любуется, потом может использовать по назначению.

    Если средств личной гигиены у вашей дамы и так с избытком, а душа продолжает просить нестандартного женского дня, можно попробовать форменное надувательство — букет из шаров.

    И это далеко не полный ассортимент. Есть еще букеты из шаурмы, из шоколада и марципанов. Но заменит все это в праздник обычный букет тюльпанов? Решать и рисковать уже вам.

    Подробности — в видеоматериале.

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