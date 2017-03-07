В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем

В Калининграде сегодня одна из главных тем — обнаруженный в Приморском карьере янтарный самородок весом более трех килограммов. По словам специалистов, столь крупные образования окаменевшей смолы — большая редкость. До этого минерал, сравнимый по размеру с нынешним, находили 30 лет назад.

Рабочие янтарного комбината нашли в карьере уникальный самородок весом более трех килограммов. Теперь его нужно бережно очистить от голубой глины. Это тонкая, ручная работа.



В карьере янтарного комбината находится большая часть мирового запаса янтаря, возраст которого примерно 50 миллионов лет. В прошлые века куски застывшей смолы вручную ловили в море огромными сачками. Сейчас добывают промышленным способом, около 300 тонн за сезон. При этом минералы весом больше одного килограмма попадаются лишь 8–10 раз в год.



А трехкилограммовые гиганты — очень щедрые подарки природы. Стоить такой самоцвет может как автомобиль премиум-класса. В руках талантливого художника этот самородок может превратиться в настоящее произведение искусства. Но сначала оценку ему должны дать эксперты.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Николаевой.