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  • 07.03, 21:30
В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем. Калининградская область, янтарь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем

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В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем

В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем

В Калининграде решают, что делать с добытым гигантским янтарем

    В Калининграде сегодня одна из главных тем — обнаруженный в Приморском карьере янтарный самородок весом более трех килограммов. По словам специалистов, столь крупные образования окаменевшей смолы — большая редкость. До этого минерал, сравнимый по размеру с нынешним, находили 30 лет назад.

    Рабочие янтарного комбината нашли в карьере уникальный самородок весом более трех килограммов. Теперь его нужно бережно очистить от голубой глины. Это тонкая, ручная работа.

    В карьере янтарного комбината находится большая часть мирового запаса янтаря, возраст которого примерно 50 миллионов лет. В прошлые века куски застывшей смолы вручную ловили в море огромными сачками. Сейчас добывают промышленным способом, около 300 тонн за сезон. При этом минералы весом больше одного килограмма попадаются лишь 8–10 раз в год.

    А трехкилограммовые гиганты — очень щедрые подарки природы. Стоить такой самоцвет может как автомобиль премиум-класса. В руках талантливого художника этот самородок может превратиться в настоящее произведение искусства. Но сначала оценку ему должны дать эксперты.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Николаевой.

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