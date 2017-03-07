ЛНР обвиняет ВСУ в срыве разведения сил в районе станицы Луганская

Сегодня в Донбассе вновь сорвалось разведение сил в районе станицы Луганская. Представители ЛНР возложили вину за это на Киев. Таким образом, сторонам не удалось выполнить договоренности, достигнутые неделю назад на переговорах в Минске. Более того, ситуация в регионе в последние часы обострилась.
Сигнальная ракета ровно в 12 дня — это знак другой стороне, что войска ЛНР готовы к разведению сил и средств в районе станицы Луганская. Об этом договорилась контактная группа на переговорах в Минске 1 марта. Но украинская сторона сорвала отвод вооружений — ответного сигнала не последовало.
Владислав Дейнего, уполномоченный представитель ЛНР: «Что еще больше тревожит, это тот факт, что непосредственно сейчас украинская сторона ведет работу по укреплениям оборонительных сооружений в районе железнодорожного моста».
При этом в Киеве заявили, что ни о каком разведении не может быть и речи, пока на линии соприкосновения не сохраняется режим тишины. В Донбассе действительно произошло обострение по всей линии фронта, подтверждают в самопровозглашенных республиках. И началось оно, как только ЛНР и ДНР в одностороннем порядке объявили в выходные режим тишины.
Ответом на предложение о перемирии стали интенсивные обстрелы городов и поселков. Минувшей ночью по окраинам Донецка ударили из «Градов». Под огнем тяжелого вооружения сейчас — больше 10 населенных пунктов. Двое жителей в поселке Красная Балка и Коминтерново ранены осколками мин. Под Новоазовском попала под минометный обстрел группа донецких журналистов. Один из корреспондентов получил контузию. Обстрел, по мнению репортеров, велся прицельно. Всего только за одни сутки украинская сторона обстреляла ДНР около 3000 тысяч раз.
Кроме того, из-за обстрелов нарушено электроснабжение четырех поселков. Донецкая фильтровальная станция, которую с таким трудом восстанавливали, снова оказалась на линии огня, работа остановлена.
Владислав Дейнего, уполномоченный представитель ЛНР: «Что еще больше тревожит, это тот факт, что непосредственно сейчас украинская сторона ведет работу по укреплениям оборонительных сооружений в районе железнодорожного моста».
При этом в Киеве заявили, что ни о каком разведении не может быть и речи, пока на линии соприкосновения не сохраняется режим тишины. В Донбассе действительно произошло обострение по всей линии фронта, подтверждают в самопровозглашенных республиках. И началось оно, как только ЛНР и ДНР в одностороннем порядке объявили в выходные режим тишины.
Ответом на предложение о перемирии стали интенсивные обстрелы городов и поселков. Минувшей ночью по окраинам Донецка ударили из «Градов». Под огнем тяжелого вооружения сейчас — больше 10 населенных пунктов. Двое жителей в поселке Красная Балка и Коминтерново ранены осколками мин. Под Новоазовском попала под минометный обстрел группа донецких журналистов. Один из корреспондентов получил контузию. Обстрел, по мнению репортеров, велся прицельно. Всего только за одни сутки украинская сторона обстреляла ДНР около 3000 тысяч раз.
Кроме того, из-за обстрелов нарушено электроснабжение четырех поселков. Донецкая фильтровальная станция, которую с таким трудом восстанавливали, снова оказалась на линии огня, работа остановлена.
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