Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста из-за угрозы взрыва: видео

Британская полиция оцепила окрестности Лондонского моста, людей эвакуируют.
Меры безопасности правоохранители приняли из-за обнаружения подозрительного автомобиля. Стражи порядка полагают, что в нем может находиться взрывчатка.
Пассажиров эвакуируют, в том числе с железнодорожной станции London Bridge, которая находится неподалеку от моста. Движение поездов остановлено, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Пассажиров эвакуируют, в том числе с железнодорожной станции London Bridge, которая находится неподалеку от моста. Движение поездов остановлено, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
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