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  • 07.03, 19:59
Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста из-за угрозы взрыва: видео. Лондон, полиция, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста из-за угрозы взрыва: видео

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Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста <nobr>из-за</nobr> угрозы взрыва: видео

Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста из-за угрозы взрыва: видео

Полиция эвакуирует людей с Лондонского моста <nobr>из-за</nobr> угрозы взрыва: видео
  • Фото: @EMMDEEYEN /twitter.com

    • Британская полиция оцепила окрестности Лондонского моста, людей эвакуируют.

    Меры безопасности правоохранители приняли из-за обнаружения подозрительного автомобиля. Стражи порядка полагают, что в нем может находиться взрывчатка.

    Пассажиров эвакуируют, в том числе с железнодорожной станции London Bridge, которая находится неподалеку от моста. Движение поездов остановлено, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

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