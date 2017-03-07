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  • 07.03, 19:59
Юная жительница Благовещенска рассказала, зачем разделась на сцене ночного клуба. Амурская область, дети и подростки, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Юная жительница Благовещенска рассказала, зачем разделась на сцене ночного клуба

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Юная жительница Благовещенска рассказала, зачем разделась на сцене ночного клуба

Юная жительница Благовещенска рассказала, зачем разделась на сцене ночного клуба

Юная жительница Благовещенска рассказала, зачем разделась на сцене ночного клуба

    В Благовещенске набирает обороты скандал, разгоревшийся из-за конкурса в местном ночном клубе. Там несовершеннолетняя гостья заведения сняла с себя одежду, и получила за свое голое представление 15 тысяч рублей.

    В Следственный комитет в ближайшее время вызовут на допрос не только руководителей заведения, которые в принципе не должны были пускать студентку колледжа, но и тех, кто выложил видео в Интернет.

    По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Одной из раздевшихся не было 18 лет, а значит, в организации вечеринки есть состав преступления. Статья «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». А тех, кто выложил эти любительские видеоролики в Сеть без купюр, могут обвинить в распространении порнографии.

    По словам тех, кто воочию видел этот любительский стриптиз, девушки готовы были показать все за денежное вознаграждение. Все начиналось с малого, а вскоре участницы вошли в раж, и в толпу зрителей полетели платья и юбки. Победительницей стала самая раскрепощенная, на ней в финале соревнований не осталось ничего.

    По некоторой информации, девушке, которая получила лавры сомнительной славы, 16 лет, она учится в колледже. В клуб, где такие конкурсы не редкость, она якобы прошла по паспорту своей соседки по общежитию. Когда видео с ней в главной роли попало в Сеть, она заявила, что ей якобы что-то подмешали в алкогольный коктейль. Так ли это, сейчас выясняют сыщики.

    Чем грозит такая голая выходка 16-летней участнице конкурса, пока сказать сложно. Вероятнее всего, ее семью после скандала поставят на учет.

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