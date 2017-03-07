Сбежавшая на Украину экс-депутат Максакова отнесла себя к российской элите

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова считает, что принадлежит к российской элите. Об этом она заявила в интервью норвежскому изданию Aftenposten.
Мария Максакова: «Если бегут многие представители элиты, люди начитают задумываться о том, что же происходит. Думаю, это причина того, что так много злобы направлено против меня. Они хотят напугать других, которые думают так же, как и мы».
В начале 2017 года стало известно, что Мария Максакова сбежала на Украину со своим мужем — бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков скрылся на Украине из-за страха перед уголовной ответственностью за мошенничество, в котором его обвиняют.
озвучил свой взгляд на причины побега. Он отметил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
В начале 2017 года стало известно, что Мария Максакова сбежала на Украину со своим мужем — бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков скрылся на Украине из-за страха перед уголовной ответственностью за мошенничество, в котором его обвиняют.
озвучил свой взгляд на причины побега. Он отметил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
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