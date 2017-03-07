Жителей Москвы 8 Марта порадует хорошая погода

В Международный женский день в Москве ожидается теплая погода без осадков.

В столичном метеобюро сообщили, что сегодня вечером с 21:00 до полуночи местами в столичном регионе возможна моросящая погода и отрицательные температуры. Но ночью начнет теплеть.



Метеобюро: «Завтра погоду будет определять антициклон, атмосферное давление будет расти, уже ночью в облаках появятся просветы».



По прогнозам синоптиков, завтра, в праздничный день, в Москве будет около шести градусов тепла без существенных осадков. Но ожидать ясного синего неба не стоит. Метеорологи обещают лишь кратковременные прояснения.



Между тем теплая погода продлится до конца недели, кроме того, из-за высокого атмосферного давления существенных осадков не ожидается.