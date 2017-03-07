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  • 07.03, 18:29
На окраине Питера зоозащитники обнаружили замученных щенков и свиней. Санкт-Петербург, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На окраине Питера зоозащитники обнаружили замученных щенков и свиней

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На окраине Питера зоозащитники обнаружили замученных щенков и свиней

На окраине Питера зоозащитники обнаружили замученных щенков и свиней

На окраине Питера зоозащитники обнаружили замученных щенков и свиней

    Как выяснили защитники животных, в хлеву делали подпольные операции собакам и выращивали на убой поросят. Звери находились в ужасных, антисанитарных условиях.

    В заброшенном с виду ангаре на Челябинской улице города защитники животных обнаружили не оформленную свиноводческую ферму, по факту являющуюся необорудованным хлевом и одновременно бойней. Однако шокировало активистов даже не это. А то, что вместе со свиньями в помещении находилась собака со щенками, которым организаторы подпольного, судя по всему, бизнеса в антисанитарных условиях купировали уши.

    Опасаясь за здоровье и жизнь животных, зоозащитники забрали псов. И после визита к ветеринарам выяснилось, что не зря. Операция по купированию была проведена мясниками, которые не делали даже швов, а уже были срезаны фактически под корень.

    Сегодня активисты подали заявление в прокуратуру. Они считают: есть все основания, чтобы привлечь организаторов подобного разведения собак и свиней к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Отдельный вопрос — для чего предназначалась свинина, полученная в столь сомнительных условиях.

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