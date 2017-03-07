Цветы остаются главным подарком россиянкам на 8 Марта

Российские мужчины не собираются дарить декоративную косметику своим женщинам на 8 Марта.
По информации газеты «Известия», которая ссылается на Гильдию маркетологов, интерес к косметике именно как к подарку в этом году резко упал — ее готовятся преподнести лишь 3% россиян. Это при том, что спрос на товары для красоты и здоровья вырос на 10%.
Конечно, вне конкуренции — цветы. Они лидеры и как самостоятельный подарок, и как дополнительный.
А вот спрос на украшения снизился на 13%. При этом будут немало дарить бытовые приборы и кухонную утварь — хотя они в списке самых нежеланных подарков.
Конечно, вне конкуренции — цветы. Они лидеры и как самостоятельный подарок, и как дополнительный.
А вот спрос на украшения снизился на 13%. При этом будут немало дарить бытовые приборы и кухонную утварь — хотя они в списке самых нежеланных подарков.
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