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  • 07.03, 18:28
Цветы остаются главным подарком россиянкам на 8 Марта. 8 Марта, женщины, подарки, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Цветы остаются главным подарком россиянкам на 8 Марта

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Цветы остаются главным подарком россиянкам на 8 Марта

Цветы остаются главным подарком россиянкам на 8 Марта

    Российские мужчины не собираются дарить декоративную косметику своим женщинам на 8 Марта.

    По информации газеты «Известия», которая ссылается на Гильдию маркетологов, интерес к косметике именно как к подарку в этом году резко упал — ее готовятся преподнести лишь 3% россиян. Это при том, что спрос на товары для красоты и здоровья вырос на 10%.

    Конечно, вне конкуренции — цветы. Они лидеры и как самостоятельный подарок, и как дополнительный.

    А вот спрос на украшения снизился на 13%. При этом будут немало дарить бытовые приборы и кухонную утварь — хотя они в списке самых нежеланных подарков.

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