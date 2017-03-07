Итальянец подарил возлюбленной свою почку на 8 Марта

В канун праздника 8 Марта, который широко отмечается на Апеннинах,
52-летний итальянец решил подарить своей 44-летней подруге не традиционный букет мимозы, а собственную почку.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в туринской больнице была проведена операция по трансплантации почки женщине, которая страдала серьезным генетическим заболеванием — поликистозом почек. Два месяца назад врачи пришли к заключению, что их пациентке требуется неотложная пересадка одной из почек, и начали поиск донора.
Вскоре выяснилось, что отдать свою почку женщине готов ее друг. Операция по трансплантации прошла успешно. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.
Сотрудники больницы сообщили о происшедшем журналистам, охарактеризовав жест мужчины как проявление большой любви, приуроченное к Международному женскому дню.
Вскоре выяснилось, что отдать свою почку женщине готов ее друг. Операция по трансплантации прошла успешно. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.
Сотрудники больницы сообщили о происшедшем журналистам, охарактеризовав жест мужчины как проявление большой любви, приуроченное к Международному женскому дню.
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