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  • 07.03, 18:28
Россия оказалась лидером по числу женщин-руководителей. работа, Германия, Латвия, Индия, Польша, Япония, Грузия, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россия оказалась лидером по числу женщин-руководителей

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Россия оказалась лидером по числу женщин-руководителей

Россия оказалась лидером по числу <nobr>женщин-руководителей</nobr>

    Несмотря на некую патриархальность российского общества, женщины год от года уверенно поднимаются вверх по карьерной лестнице, будь это бизнес, политика или любая другая сфера.

    Россия — мировой лидер по числу женщин-руководителей. Они занимают 40% руководящих постов. Причем многие это связывают с нашим советским прошлым, где все люди были равны.

    Развитые страны от России сильно отстали. Например, в Японии женщине сделать карьеру практически невозможно: из числа топ-менеджеров в этой стране женщины составляют лишь 8%. Чуть больше шансов стать начальницами у жительниц Германии и Индии. Интересно, что вслед за Россией в этом списке идут бывшие республики СССР и страны соцлагеря — Грузия (38%), Польша (37%) и Латвия (36%).

    Стоит отметить, что россияне готовы доверить женщинам ответственные посты не только в бизнесе, но и в политике.

    Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.

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