Россия оказалась лидером по числу женщин-руководителей

Несмотря на некую патриархальность российского общества, женщины год от года уверенно поднимаются вверх по карьерной лестнице, будь это бизнес, политика или любая другая сфера.
Россия — мировой лидер по числу женщин-руководителей. Они занимают 40% руководящих постов. Причем многие это связывают с нашим советским прошлым, где все люди были равны.
Развитые страны от России сильно отстали. Например, в Японии женщине сделать карьеру практически невозможно: из числа топ-менеджеров в этой стране женщины составляют лишь 8%. Чуть больше шансов стать начальницами у жительниц Германии и Индии. Интересно, что вслед за Россией в этом списке идут бывшие республики СССР и страны соцлагеря — Грузия (38%), Польша (37%) и Латвия (36%).
Стоит отметить, что россияне готовы доверить женщинам ответственные посты не только в бизнесе, но и в политике.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.
Развитые страны от России сильно отстали. Например, в Японии женщине сделать карьеру практически невозможно: из числа топ-менеджеров в этой стране женщины составляют лишь 8%. Чуть больше шансов стать начальницами у жительниц Германии и Индии. Интересно, что вслед за Россией в этом списке идут бывшие республики СССР и страны соцлагеря — Грузия (38%), Польша (37%) и Латвия (36%).
Стоит отметить, что россияне готовы доверить женщинам ответственные посты не только в бизнесе, но и в политике.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.
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