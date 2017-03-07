Глава РЖД пообещал Путину открыть дорогу в обход Украины на год раньше плана

Сегодня в Кремле говорили о пассажирских перевозках и развитии железных дорог. Владимир Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозёровым, который подвел итоги года и поделился планами компании на предстоящий период.
Белозёров рассказал о ходе строительства участка дороги Москва — Адлер в обход Украины. По его словам, это направление удастся открыть уже этой осенью — на год раньше запланированного.
Олег Белозёров, глава ОАО «РЖД»: «Направление Москва — Адлер с обходом Украины: на 1 января объем работ составил более 25 миллиардов рублей, и мы планируем в этом году осенью, на год раньше, запустить этот проект».
Зашла речь и о льготном проезде. Президент поинтересовался о том, какие дополнительные скидки планирует ввести РЖД для пассажиров.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы говорили с вами о льготировании перевозки отдельных категорий, в том числе школьников. У вас есть планы по каникулярным периодам?»
Олег Белозёров: «Да. Мы приняли решение о том, что на весенние каникулы предоставим скидку 50% для проезда в купейных вагонах. Раньше скидка была только в плацкартных вагонах. Считаем, что так мы создадим условия для семейного проезда. С этого года будем такую практику внедрять».
Также глава РЖД сообщил об увеличении пассажиропотока на поездах дальнего следования и электричках. Белозёров особо отметил успешность Московского центрального кольца. По его словам, каждый день услугами МЦК пользуются более 300 тысяч человек. Компания намерена развивать этот проект и дальше — сократить интервалы движения поездов и внедрить новые технологии.
Олег Белозёров, глава ОАО «РЖД»: «Направление Москва — Адлер с обходом Украины: на 1 января объем работ составил более 25 миллиардов рублей, и мы планируем в этом году осенью, на год раньше, запустить этот проект».
Зашла речь и о льготном проезде. Президент поинтересовался о том, какие дополнительные скидки планирует ввести РЖД для пассажиров.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы говорили с вами о льготировании перевозки отдельных категорий, в том числе школьников. У вас есть планы по каникулярным периодам?»
Олег Белозёров: «Да. Мы приняли решение о том, что на весенние каникулы предоставим скидку 50% для проезда в купейных вагонах. Раньше скидка была только в плацкартных вагонах. Считаем, что так мы создадим условия для семейного проезда. С этого года будем такую практику внедрять».
Также глава РЖД сообщил об увеличении пассажиропотока на поездах дальнего следования и электричках. Белозёров особо отметил успешность Московского центрального кольца. По его словам, каждый день услугами МЦК пользуются более 300 тысяч человек. Компания намерена развивать этот проект и дальше — сократить интервалы движения поездов и внедрить новые технологии.
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