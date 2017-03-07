На Кубке конфедераций в Петербурге болельщиков будут перевозить на бесплатных поездах и шаттлах

Российские организаторы ЧМ по футболу 2018 года рассказали, как изменится транспортная инфраструктура Петербурга.

По словам чиновников, некоторые проекты воплотят впервые в мире. К Кубку конфедераций, который пройдет в Северной столице в июне 2017 года, для болельщиков запустят бесплатные поезда. Для фанатов введут специальные автобусные маршруты. Шаттлы до спортивной арены будут курсировать от аэропорта Пулково и некоторых станций метро. При этом проездным документом будет служить билет на футбольный матч.



Предусмотрены и бесплатные междугородные поездки. До Северной столицы, а также до Москвы, Сочи и Казани можно будет добраться на поезде. В качестве билета будут всё те же билеты на стадион и паспорт болельщика.



100 дней до начала Кубка конфедераций Петербург отмечает практически стопроцентной готовностью. Уже в апреле будет открыт новый Яхтенный мост, который свяжет Приморский район с Крестовским островом.



Кубок конфедераций — 2017 под эгидой FIFA пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В соревнованиях принимают участие победители континентальных первенств и страна-организатор. Летом международные игры примут Москва, Петербург, Сочи и Казань. В матче открытия 17 июня на «Санкт-Петербург Арене» сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии.