В Петербурге начала выходить газета для женщин-мигранток

Бесплатная газета «Гуль» предназначена для уроженок Средней Азии, приехавших в город на Неве на заработки.

Печатное издание выходит под общим для многих народов постсоветского пространства названием «Гуль», что в переводе означает цветок. Газета рассказывает, как выжить женам трудовых мигрантов в сложных российских условиях.



Авторы дают советы правового характера, пишут, как получить медицинскую помощь, где провести свободное время или даже переночевать. Характерно, что основной принцип газеты — информировать исключительно о бесплатных услугах.



При этом все материалы для удобства печатаются на четырех языках: русском, таджикском, узбекском и киргизском. Такая же многонациональная и редакция издания, в которую входят исключительно девушки.



Ширин Туроджанова, редактор газеты «Гуль» (Узбекистан): «Сейчас очень много приезжих женщин-мигрантов из Средней Азии. Раньше это были только мужчины. А сейчас они всё больше забирают с собой жен, перебираются сюда. И здесь сначала начинают работать вместе, а уже потом строят семьи, рожают детей и остаются жить. Потому что, когда мужчина здесь работает, а семья за границей, — это тяжело».



Газета выходит раз в месяц. Сейчас уже готовы два номера. Издание распространяют сами авторы пока только в общественных местах: у станций метро, на вокзалах и рынках.



А сегодня днем активистки распространяют специальные открытки. Тысячу карточек с изображением раритетной фотографии киргизской студентки-архитектора советских времен и лозунгом «Не бойся смотреть выше» раздадут женщинам рядом с МФЦ, поздравив их с 8 Марта. «О правах женщин нужно говорить всегда, а цветов хватит и раз в год», — говорят журналистки.