От оперы до хип-хопа: петербургский ансамбль «Бис-Квит» сыграет кавер-версии мировых хитов

В Большом зале петербургской филармонии прозвучат композиции Стинга, Нино Рота, классические хиты из опер Моцарта, Гершвина и Доницетти. Камерный оркестр исполнит серьезную программу в честь собственного юбилея. Кавер-коллективу исполнилось 15 лет.

Как ни странно, но в Петербурге коллектив можно встретить гораздо реже, чем за рубежом. За 15 лет музыканты дали более трех тысяч концертов в 60 странах, по праву нося звание посла русской культуры, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.



Даже хорошо знакомые «Валенки» звучат в поддержке саксофона. Именно такие кавер-версии вызвали бурный восторг у мадридской публики, которая, казалось, далека от морозов и традиционной русской обуви.



Андрей Антипов, руководитель санкт-петербургского ансамбля «Бис-Квит», балалайка-контрабас: «Люди же не знают, как она должна звучать изначально. Мы даем им послушать оригинал, но в то же время вкрапляем в них современные ритмы: свинг, джазовые импровизации, соло на контрабас-балалайке, хип-хоп».



Солисты объездили с «Бис-Квитом» полмира и каждый раз учат национальный язык. Спеть на китайском оказалось даже труднее, чем освоить грамоту.



Александр Трофимов, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра: «Мы исполняли песни на китайском. Да, мы с ними пели вместе. Я помню, что сидел в аэропорту и учил китайское произношение. Их горловые звуки это очень тяжело».



Но музыканты еще больше удивили оперных певцов. Так их петь никто не учил, тем более знаменитую застольную из «Травиаты» Верди.



Дуэт из «Травиаты» в полуджазовом стиле фьюжен переложили с трех четвертей на четыре. Бокалы, которые поднимают традиционно под эту музыку солисты, будут символически подняты в честь юбилея оркестра, который играет на бис свои лучшие кавер-версии.