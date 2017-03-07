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  • 07.03, 18:28

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении Ту-134 в Карелии

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  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев
Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении <nobr>Ту-134</nobr> в Карелии

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении Ту-134 в Карелии

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении <nobr>Ту-134</nobr> в Карелии
  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев

    • Прионежский районный суд признал виновными троих фигурантов дела о крушении Ту-134 в Карелии в 2011 году, однако все они сразу были амнистированы.

    Из текса приговора: «Суд признал Шкарупу, Пронина и Войтовского виновными в инкриминируемых преступлениях, но применил в отношении них акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания».

    Оглашение приговора по громкому делу началось накануне. На скамье подсудимых находились бывший руководитель Управления радиотехнического обеспечения полетов Росавиации Эдуард Войтовский, экс-начальник аэропорта Петрозаводска Владимир Шкарупа, а также бывший исполняющий обязанности начальника авиационной метеорологической станции воздушной гавани Владимир Пронин. Прокуроры просили для фигурантов реальные сроки заключения — от пяти до шести лет. Надзорное ведомство также просило поддержать все гражданские иски потерпевших.

    В ходе расследования дела удалось установить, что к катастрофе Ту-134А под Петрозаводском привели действия наземных служб. У экипажа имелась возможность предотвратить крушение, но для этого ему были необходимы верные метрологические данные в полосе предпосадочного снижения. Также было установлено, что наземными службами использовались метеорологические приборы, которые не были сертифицированы и работали некорректно.

    Авиакатастрофа произошла в июне 2011 года. Самолет Ту-134 авиакомпании RusAir, выполнявший чартерный рейс Москва — Петрозаводск, совершил жесткую посадку недалеко от пункта назначения. От удара самолет буквально рассыпался на части и загорелся. Из 52 человек, находившихся на борту, 44 погибли на месте. Еще трое пассажиров скончались в больнице спустя несколько дней.

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