Легендарная комедия «Девчата» отмечает 55-летний юбилей

Ровно 55 лет назад, 7 марта 1961 года, на советские экраны вышла культовая комедия Юрия Чулюкина «Девчата».

Только за первый год в стране картину посмотрели около 35 миллионов зрителей. Позднее «Девчата» отправились и в зарубежный прокат. История о любви выпускницы кулинарного техникума и бригадира лесорубов на фоне заснеженных сибирских пейзажей и сегодня большинству российских телезрителей близка и понятна.



Но вот иностранцев некоторые сцены, особенно бытовые, до сих пор приводят в настоящее замешательство.



Пользователь YouTube: «Тося появляется в своем новом жилище, которое ей предстоит делить с другими девушками. Она достает еду и чай из чужой тумбочки. Американец во мне заставляет кричать: „Боже, у нее серьезные проблемы, как можно рыться в чужих вещах?“. Анфиса упрекает ее за это, остальные девушки извиняются за Анфису. Такая реакция заставила меня встряхнуться. Это точно не американское кино».



Пользователь YouTube: «Этот фильм не похож на типичные романтические комедии. Его авторам удалось избежать слезливой сентиментальности, и в картине можно найти осторожные намеки на социальную критику».



Однако фильму явно удалось завоевать признание за рубежом. Во многом за счет темпераментной актерской игры. Надежду Румянцеву назвали русской Джульеттой Мазиной, а ее партнера по фильму Николая Рыбникова сегодня сравнивают с Биллом Мюрреем.