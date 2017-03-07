Двух мужчин застрелили в лифте жилого дома в Армавире

Следователи рассматривают версию убийства с целью ограбления. Возбуждено уголовное дело.
Тела двух человек обнаружили утром 7 марта жильцы многоэтажного дома на улице Ленина в Армавире. Обоим мужчинам выстрелили в голову. Прибывшие на место правоохранители обнаружили погибших в лифте.
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что убитые были торговыми представителями, которые покупали в столице различные товары на деньги местных коммерсантов, передает ТАСС.
Пресс-служба прокуратуры региона: «Они брали у коммерсантов деньги, потом ехали в Москву, закупали одежду и потом здесь перепродавали. Жили они вместе в квартире дома на улице Ленина».
По данным ведомства, торговые представители сегодня собирались отправиться в Москву за новой партией товара. Вероятно, с собой у них была крупная сумма денег. Возможно, неизвестный подкараулил их у лифта и расстрелял, когда они собирались выйти из кабины.
По факту убийства двух человек возбуждено дело. Следователи считают, что преступление было совершено с целью грабежа — это основная версия убийства. По делу назначен ряд экспертиз.
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что убитые были торговыми представителями, которые покупали в столице различные товары на деньги местных коммерсантов, передает ТАСС.
Пресс-служба прокуратуры региона: «Они брали у коммерсантов деньги, потом ехали в Москву, закупали одежду и потом здесь перепродавали. Жили они вместе в квартире дома на улице Ленина».
По данным ведомства, торговые представители сегодня собирались отправиться в Москву за новой партией товара. Вероятно, с собой у них была крупная сумма денег. Возможно, неизвестный подкараулил их у лифта и расстрелял, когда они собирались выйти из кабины.
По факту убийства двух человек возбуждено дело. Следователи считают, что преступление было совершено с целью грабежа — это основная версия убийства. По делу назначен ряд экспертиз.
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