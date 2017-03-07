Жительницу Норильска осудили за убийство школьника, смеявшегося над ее сыном

Красноярский краевой суд признал жительницу Норильска виновной в убийстве
13-летнего подростка. Женщина задушила мальчика и оставила тело в мусорном баке за то, что он насмехался над ее сыном.
В апреле прошлого года дворник обнаружила в мусорном баке на улице хозяйственную сумку с телом ребенка, который пропал накануне днем. Вскоре задержали подозреваемую в убийстве — 38-летнюю мать двоих детей, проживающую по соседству.
По данным региональной прокуратуры, убийству предшествовал конфликт между женщиной и погибшим, который был очевидцем преступления против половой неприкосновенности ее сына. Мать обиженного мальчика высказала подростку претензии по поводу совершенного насилия.
Из сообщения прокуратуры: «Он вместо сопереживания ответил женщине грубостью и насмешками. Рассерженная женщина пришла в ярость и убила подростка».
Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и назначил ей принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. В отношении сына осужденной оформлено опекунство.
По данным региональной прокуратуры, убийству предшествовал конфликт между женщиной и погибшим, который был очевидцем преступления против половой неприкосновенности ее сына. Мать обиженного мальчика высказала подростку претензии по поводу совершенного насилия.
Из сообщения прокуратуры: «Он вместо сопереживания ответил женщине грубостью и насмешками. Рассерженная женщина пришла в ярость и убила подростка».
Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и назначил ей принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. В отношении сына осужденной оформлено опекунство.
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