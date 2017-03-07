#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 16:57

Жительницу Норильска осудили за убийство школьника, смеявшегося над ее сыном

2 комментария

Жительницу Норильска осудили за убийство школьника, смеявшегося над ее сыном

Жительницу Норильска осудили за убийство школьника, смеявшегося над ее сыном

Красноярский краевой суд признал жительницу Норильска виновной в убийстве 13-летнего подростка. Женщина задушила мальчика и оставила тело в мусорном баке за то, что он насмехался над ее сыном.

В апреле прошлого года дворник обнаружила в мусорном баке на улице хозяйственную сумку с телом ребенка, который пропал накануне днем. Вскоре задержали подозреваемую в убийстве — 38-летнюю мать двоих детей, проживающую по соседству.

По данным региональной прокуратуры, убийству предшествовал конфликт между женщиной и погибшим, который был очевидцем преступления против половой неприкосновенности ее сына. Мать обиженного мальчика высказала подростку претензии по поводу совершенного насилия.

Из сообщения прокуратуры: «Он вместо сопереживания ответил женщине грубостью и насмешками. Рассерженная женщина пришла в ярость и убила подростка».

Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и назначил ей принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. В отношении сына осужденной оформлено опекунство.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru