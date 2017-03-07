Певцы Базиль и Мулат встретились с участниками проекта «Ты супер!»

Чем меньше времени остается до финала шоу «Ты супер!», тем ответственнее становится для его участников каждый новый выход на сцену. Поддержать начинающих музыкантов на базу телепроекта приехали молодые, но уже довольно известные
поп-исполнители. Артисты поделились с конкурсантами некоторыми профессиональными хитростями.
В актовом зале на базе проекта участников собирают в двух случаях: либо на разбор полетов и тогда ничего приятного, либо на встречу с кем-то очень интересным. Сегодня в гости к участникам приехали певцы Алексей Ерин, известный под псевдонимом Мулат, и Вася Писаренко — Базиль.
Алексей Ерин: «На равных пришли пообщаться, для них это очень важно — чувствовать товарища, друга, который подскажет».
Гости проекта много раз это повторили: не нужно себя жалеть. Нужно вставать и работать, делать то, что нравится. И тогда из обычного парня, который просто очень любит музыку, может получиться настоящий артист.
Василий Писаренко: «Это все происходит со временем, когда сам по-другому к себе начинаешь относиться. Просто время летит очень быстро. Это говорю, не потому что я старый. Я просто вовремя понял, что есть определенный возраст, в котором ты можешь реализовать себя».
Несколько минут — и дети уже легко общаться с певцами на равных. А как еще? Вот Алексей Ерин — вроде певец, звезда, человек из телевизора. Но сидит себе по-простому в дурацких разноцветных носках и рассказывает, как в лагере отдыха впервые выступал на вокальном конкурсе.
Алексей Ерин: «Меня одевали в костюм Тани Булановой, и я пел песню „Ясный мой свет“».
Дети засыпают артистов вопросами: «А как не волноваться? А на кого смотреть на выступлении? А под „фанеру“ поете?». И самое главный вопрос: «Танцы-то, танцы кто ставит?». И уже проще спеть, чем ответить на все.
Мулат, который поет танцевальную музыку, естественно, потащил девчонок плясать. А у Базиля уже есть фаворитка в проекте — землячка, Надя Чехова из Тарусы. Даже в одной школе учились. Хотя, кажется, болеть он все-таки будет за каждого.
НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Алексей Ерин: «На равных пришли пообщаться, для них это очень важно — чувствовать товарища, друга, который подскажет».
Гости проекта много раз это повторили: не нужно себя жалеть. Нужно вставать и работать, делать то, что нравится. И тогда из обычного парня, который просто очень любит музыку, может получиться настоящий артист.
Василий Писаренко: «Это все происходит со временем, когда сам по-другому к себе начинаешь относиться. Просто время летит очень быстро. Это говорю, не потому что я старый. Я просто вовремя понял, что есть определенный возраст, в котором ты можешь реализовать себя».
Несколько минут — и дети уже легко общаться с певцами на равных. А как еще? Вот Алексей Ерин — вроде певец, звезда, человек из телевизора. Но сидит себе по-простому в дурацких разноцветных носках и рассказывает, как в лагере отдыха впервые выступал на вокальном конкурсе.
Алексей Ерин: «Меня одевали в костюм Тани Булановой, и я пел песню „Ясный мой свет“».
Дети засыпают артистов вопросами: «А как не волноваться? А на кого смотреть на выступлении? А под „фанеру“ поете?». И самое главный вопрос: «Танцы-то, танцы кто ставит?». И уже проще спеть, чем ответить на все.
Мулат, который поет танцевальную музыку, естественно, потащил девчонок плясать. А у Базиля уже есть фаворитка в проекте — землячка, Надя Чехова из Тарусы. Даже в одной школе учились. Хотя, кажется, болеть он все-таки будет за каждого.
НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
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