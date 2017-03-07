В центре Сочи прошла операция по задержанию автоподставщиков: видео

Сотрудники ФСБ провели в Сочи операцию по задержанию участников банды так называемых автоподставщиков. Преступники являются виновниками целой серии фиктивных дорожно-транспортных происшествий.

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Операция проводилась на одной из центральных улиц Сочи. Силовики действовали быстро и предельно жестко, но одному из подозреваемых удалось вырваться и убежать. Преступник попытался укрыться в заброшенном здании, но вскоре был схвачен.



Беглецом оказался Нукри Ломтадзе. Однажды этому человеку уже удалось сбежать. Это произошло несколько недель назад в Саратове. Тогда во время попытки задержания едва не погиб оперативник: Ломтадзе сбил его на машине. Позже черный Mercedes нашли брошенным в одном из дворов.



Ломтадзе все это время скрывался в Сочи у родственников. Его сообщника по автоподставам Аскера Аскерова взяли под стражу чуть раньше, в Саратове. Вместе с ним в квартире находились еще несколько человек. Их также проверяют на причастность к запрещенному бизнесу.



В ФСБ подозревают, что Ломтадзе и Аскеров долгое время занимались в Саратове так называемыми автоподставами — специально устраивали ДТП, чтобы получить возмещение ущерба от страховых компаний. Скорее всего, у них были сообщники, в том числе те, кто помогал оформлять подложные документы. По предварительным оценкам, таким образом мошенники смогли заработать сотни тысяч рублей.



Задержанного Ломтадзе уже доставили из Сочи в Саратов и взяли под стражу. Ему и Аскерову предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в сфере страхования», а по факту нападения на сотрудника ФСБ в Следственном комитете планируют возбудить уголовное дело.