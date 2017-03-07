При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб

Французские спасатели не нашли людей под снегом после схода лавины в районе курорта Тинь.
Поисково-спасательная операция была прекращена, передает AFP. Спасатели не нашли жертв и пострадавших под снежными массами.
Ранее в жандармерии сообщали, что лавина могла накрыть около 10 горнолыжников. На поиски выдвинулись десятки спасателей, в том числе из Куршевеля, с собаками. В операции хотели задействовать вертолет, но он не смог подняться в воздух из-за плохой видимости.
Примечательно, что риск схода лавины был определен на уровне 4 по пятибалльной шкале спасательных служб. Однако одна из лыжных трасс не была закрыта, именно на ней и сошла лавина, передает BFMTV. ЧП произошло около 10 утра по местному времени (12:00 по Москве) в Савойе на высоте 2100 метров.
Напомним, что меньше месяца назад в этом районе уже сходила лавина. Жертвами стихии стали четыре человека, которые спускались со склона за пределами трассы.
Ранее в жандармерии сообщали, что лавина могла накрыть около 10 горнолыжников. На поиски выдвинулись десятки спасателей, в том числе из Куршевеля, с собаками. В операции хотели задействовать вертолет, но он не смог подняться в воздух из-за плохой видимости.
Примечательно, что риск схода лавины был определен на уровне 4 по пятибалльной шкале спасательных служб. Однако одна из лыжных трасс не была закрыта, именно на ней и сошла лавина, передает BFMTV. ЧП произошло около 10 утра по местному времени (12:00 по Москве) в Савойе на высоте 2100 метров.
Напомним, что меньше месяца назад в этом районе уже сходила лавина. Жертвами стихии стали четыре человека, которые спускались со склона за пределами трассы.
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