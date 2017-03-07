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  • 07.03, 15:26
При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб. Альпы, Франция, лавина, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб

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При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб

При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб

При сходе лавины во французских Альпах никто не погиб
  • Фото: @LEGENRA /twitter.com

    • Французские спасатели не нашли людей под снегом после схода лавины в районе курорта Тинь.

    Поисково-спасательная операция была прекращена, передает AFP. Спасатели не нашли жертв и пострадавших под снежными массами.

    Ранее в жандармерии сообщали, что лавина могла накрыть около 10 горнолыжников. На поиски выдвинулись десятки спасателей, в том числе из Куршевеля, с собаками. В операции хотели задействовать вертолет, но он не смог подняться в воздух из-за плохой видимости.

    Примечательно, что риск схода лавины был определен на уровне 4 по пятибалльной шкале спасательных служб. Однако одна из лыжных трасс не была закрыта, именно на ней и сошла лавина, передает BFMTV. ЧП произошло около 10 утра по местному времени (12:00 по Москве) в Савойе на высоте 2100 метров.

    Напомним, что меньше месяца назад в этом районе уже сходила лавина. Жертвами стихии стали четыре человека, которые спускались со склона за пределами трассы.

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