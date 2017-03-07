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  • 07.03, 15:26
В Уссурийске задержан угрожавший взорвать банк грабитель. Приморье, банки, кражи и ограбления, криминал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Уссурийске задержан угрожавший взорвать банк грабитель

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В Уссурийске задержан угрожавший взорвать банк грабитель

В Уссурийске задержан угрожавший взорвать банк грабитель

В Уссурийске задержан угрожавший взорвать банк грабитель

    В Уссурийске задержали дерзкого грабителя, который пришел в банк в «поясе смертника» и заявил, что нажмет кнопку детонатора, если кассир не отдаст ему всю наличность. Забрав 6 миллионов рублей, преступник сел в легковушку и скрылся, но был задержан спустя несколько часов.

    Все произошло среди бела дня в самом центре Уссурийска. Со слов людей, находившихся в отделении банка, в помещение зашел мужчина в черном драповом пальто, по одной версии, лысый, по другой — с чулком на голове.

    Если в описании внешних примет неизвестного сведения разнятся, то его слова все помнят четко. Мужчина заявил, что на нем якобы пояс шахида, который он намерен привести в действие, если сотрудники банка не отдадут ему все деньги. Такая угроза не оставила кассиру выбора. Требованиям злоумышленника она подчинилась, открыла сейф и, по некоторым данным, отсчитала 6 миллионов рублей.

    Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «Угрожая совершить самоподрыв, потребовал передать ему деньги. При этом он запретил персоналу пользоваться охранной сигнализацией. Завладев деньгами, мужчина скрылся на автомашине».

    Сразу после этого сотрудники банка обратились в полицию. В городе был объявлен план «Перехват».

    Очевидцы сообщили правоохранительным органам номер и марку автомобиля, на которой уехал похититель. В соцсетях некоторые утверждали, что знают грабителя, якобы он был владельцем известного в Уссурийске магазина.

    К концу дня оперативники сообщили: злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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