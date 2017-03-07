Медведев напомнил странам ЕАЭС об условии скидки на российский газ

Странам Евразийского экономического союза, которые пытаются заблокировать интеграционные процессы, следует помнить о льготных ценах на газ, которые они получили благодаря членству в союзе.

Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече глав правительств стран ЕАЭС в столице Киргизии — Бишкеке.



Медведев отметил: если бы некоторые страны не входили в состав союза, то покупали бы сейчас газ по европейским ценам, а это порядка 200 долларов за тысячу кубометров, и об этом надо помнить, когда принимаются решения, тормозящие интеграцию. Насильно здесь никто никого не держит, подчеркнул российский премьер.