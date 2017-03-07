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  • 07.03, 15:26
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Медведев напомнил странам ЕАЭС об условии скидки на российский газ

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Медведев напомнил странам ЕАЭС об условии скидки на российский газ

Медведев напомнил странам ЕАЭС об условии скидки на российский газ

    Странам Евразийского экономического союза, которые пытаются заблокировать интеграционные процессы, следует помнить о льготных ценах на газ, которые они получили благодаря членству в союзе.

    Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече глав правительств стран ЕАЭС в столице Киргизии — Бишкеке.

    Медведев отметил: если бы некоторые страны не входили в состав союза, то покупали бы сейчас газ по европейским ценам, а это порядка 200 долларов за тысячу кубометров, и об этом надо помнить, когда принимаются решения, тормозящие интеграцию. Насильно здесь никто никого не держит, подчеркнул российский премьер.

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