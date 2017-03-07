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  • 07.03, 13:55
Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП. Москва, гололед, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

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Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

    За минувшие сутки в столице произошло почти 700 аварий на дорогах. Причиной ДТП стал сильный гололед.

    Теплая погода в столице резко сменилась заморозками. Начался ледяной дождь. Улицы и дороги превратились в настоящий каток. Пешеходы с трудом могли пройти по тротуарам, а садиться за руль стало просто опасно.







    В результате многочисленных ДТП пострадали больше 20 человек. Всю ночь в городе работала спецтехника. Проезжую часть и тротуары обрабатывали реагентами. В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов.

    По прогнозам синоптиков, гололед сохранится в Москве еще как минимум сутки. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

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