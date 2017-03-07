Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

Москва-это когда узнаешь что такое «ледяной дождь». — Eugene Ssemi (@lobsterbog) 6 марта 2017 г.

Москва.1 марта.Температура +5. Растаяли снег,лед и асфальт.

7 марта.Температура +2.Дороги ровные из-за гололедицы,реагенты вмерзли в лед. — Золотая Рыбка (@Milla_arlekino) 7 марта 2017 г.

Теплая погода в столице резко сменилась заморозками. Начался ледяной дождь. Улицы и дороги превратились в настоящий каток. Пешеходы с трудом могли пройти по тротуарам, а садиться за руль стало просто опасно.В результате многочисленных ДТП пострадали больше 20 человек. Всю ночь в городе работала спецтехника. Проезжую часть и тротуары обрабатывали реагентами. В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов.По прогнозам синоптиков, гололед сохранится в Москве еще как минимум сутки. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.