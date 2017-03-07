Ледяной дождь в Москве стал причиной сотен ДТП

За минувшие сутки в столице произошло почти 700 аварий на дорогах. Причиной ДТП стал сильный гололед.
Теплая погода в столице резко сменилась заморозками. Начался ледяной дождь. Улицы и дороги превратились в настоящий каток. Пешеходы с трудом могли пройти по тротуарам, а садиться за руль стало просто опасно.
В результате многочисленных ДТП пострадали больше 20 человек. Всю ночь в городе работала спецтехника. Проезжую часть и тротуары обрабатывали реагентами. В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов.
По прогнозам синоптиков, гололед сохранится в Москве еще как минимум сутки. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Москва-это когда узнаешь что такое «ледяной дождь».— Eugene Ssemi (@lobsterbog) 6 марта 2017 г.
Москва.1 марта.Температура +5. Растаяли снег,лед и асфальт.— Золотая Рыбка (@Milla_arlekino) 7 марта 2017 г.
7 марта.Температура +2.Дороги ровные из-за гололедицы,реагенты вмерзли в лед.
В результате многочисленных ДТП пострадали больше 20 человек. Всю ночь в городе работала спецтехника. Проезжую часть и тротуары обрабатывали реагентами. В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов.
По прогнозам синоптиков, гололед сохранится в Москве еще как минимум сутки. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
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