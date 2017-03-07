Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

Это утро многие мужчины встретили на цветочных рынках. В преддверии праздника сильная половина человечества традиционно штурмует прилавки с розами и тюльпанами.

На Рижском рынке в Москве — настоящее столпотворение. Покупатели уже не смотрят на цены. Главное — успеть к празднику. Тюльпаны — 40 рублей за штуку, розы — 70, ветка мимозы — 30.



Эксперты говорят, что цветы подорожали в среднем на 20%. Но это не предел. Пик продаж ожидается завтра. Многие кавалеры предпочитают дарить своим дамам свежие цветы.