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  • 07.03, 15:26
Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта. 8 Марта, Москва, торжества и праздники, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

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Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

Мужчины штурмуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

    Это утро многие мужчины встретили на цветочных рынках. В преддверии праздника сильная половина человечества традиционно штурмует прилавки с розами и тюльпанами.

    На Рижском рынке в Москве — настоящее столпотворение. Покупатели уже не смотрят на цены. Главное — успеть к празднику. Тюльпаны — 40 рублей за штуку, розы — 70, ветка мимозы — 30.

    Эксперты говорят, что цветы подорожали в среднем на 20%. Но это не предел. Пик продаж ожидается завтра. Многие кавалеры предпочитают дарить своим дамам свежие цветы.

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