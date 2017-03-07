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  • 07.03, 15:26
Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе. Москва, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе

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Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе

Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе

Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе

    В одной из московских школ сегодня прошел первый в этом году урок доброты. Его провела министр образования Ольга Васильева.

    Она рассказала ученикам третьего класса о трудностях, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

    Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «Ситуация меняется, и у нас постепенно в наших классах год от года все больше и больше будет учиться детишек с особенностями здоровья. И когда такие детишки будут в нашем классе, мы должны помогать и прекрасно знать, что мы любим друг друга, что мы такие же как все, просто у нас есть особенности у каждого».

    Уроки доброты проходят в России уже третий год. На занятиях школьникам и студентам рассказывают о толерантном отношении к инвалидам и помощи, в которой они нуждаются.

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