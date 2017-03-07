Глава Минобрнауки провела урок доброты в московской школе

В одной из московских школ сегодня прошел первый в этом году урок доброты. Его провела министр образования Ольга Васильева.

Она рассказала ученикам третьего класса о трудностях, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.



Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «Ситуация меняется, и у нас постепенно в наших классах год от года все больше и больше будет учиться детишек с особенностями здоровья. И когда такие детишки будут в нашем классе, мы должны помогать и прекрасно знать, что мы любим друг друга, что мы такие же как все, просто у нас есть особенности у каждого».



Уроки доброты проходят в России уже третий год. На занятиях школьникам и студентам рассказывают о толерантном отношении к инвалидам и помощи, в которой они нуждаются.