На Алтае фотоловушки зафиксировали сразу четырех снежных барсов: видео

До сегодняшнего дня ученые были убеждены, что в районе Сайлюгемского хребта обитает всего одна особь этих редчайших краснокнижных хищников. Но в объективы фотоловушек попали сразу четыре снежных барса. Теперь эти территории придется еще тщательней охранять от браконьеров.

О том, что ирбис встречается в районе Сайлюгемского хребта, алтайские ученые знали давно. Но вот увидеть в новых фотоловушках самку с тремя детенышами не ожидали даже профессионалы. Снятые кадры они уже назвали сенсационным.



Денис Маликов, заместитель директора по научной деятельности Сайлюгемского национального парка: «Три сразу животных проходят, а четвертый — это котенок — стоит и обнюхивает камеру. Немного задержался. Обычно один выживает котенок с самкой, редко — два. Но чтобы три — это своего рода уникальный случай».



Ученые уверены, этих кошек еще никто не видел. У каждого барса — неповторимый маскировочный камуфляж из темных пятен. Это своего рода паспорт. Чтобы найти еще какие-нибудь следы новых особей исследователи выдвигается в горы. Тем более, что радостное событие совпало с датой ежегодного учета дикой кошки.



Снежный барс живет в такой глуши, что у исследователей иногда уходит несколько дней, чтобы добраться до него. И там, конечно, не проехать ни на «УАЗе», ни на квадроцикле, только пешком. Ученые Сайлюгемского парка оборудовали в скалистых горах настоящее фотоателье. 32 камеры находятся в боевой готовности круглые сутки. Два раза в год инспекторы проверяют флешки и меняют аккумуляторы.



Основная проблема в том, что в этих местах очень сильный ветер, поэтому фотоловушки зачастую просто сдувает. Ученые специально укрепляют их камнями, чтобы камера осталась на месте, и снежный барс попал в объектив.



Снежного барса за последние сто лет практически уничтожили по всему миру, хотя охота запрещена. По последним подсчетам, на Алтае — 35 особей снежного барса. Они попали в объективы фотоловушек.



Конечно, суровые места обитания этого животного — серьезное препятствие на пути его изучения. С другой стороны, говорят эксперты, именно это и помогло дикой кошке выжить.



Подробности — в видеоматериале.

