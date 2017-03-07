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  • 07.03, 15:26
В Архангельске задержали кладбищенских вандалов, разграбивших могилы летчиков. Архангельск, вандализм, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Архангельске задержали кладбищенских вандалов, разграбивших могилы летчиков

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В Архангельске задержали кладбищенских вандалов, разграбивших могилы летчиков

В Архангельске задержали кладбищенских вандалов, разграбивших могилы летчиков

В Архангельске задержали кладбищенских вандалов, разграбивших могилы летчиков

    Сегодня стало известно, ради чего вандалы посягнули на память известных российских летчиков. Полицейские нашли и задержали тех, кто разгромил мемориал в Архангельске. Памятники на могилах авиаторов по традиции делают в виде самолетных винтов. Преступникам как раз были нужны эти лопасти, чтобы сдать их в пункт приема цветных металлов.

    Вандалами оказались два местных жителя. По их словам, они уже давно задумывали это, но все никак не решались посягнуть на святыню. В итоге одному из подельников, который уже был судим за кражу, удалось уговорить своего товарища пойти на это, как ему казалось, мелкое преступление.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В настоящее время еще ряд лиц отрабатываются на совершение указанных противоправных деяний. Как было установлено в ходе дознания, преступления были совершены в декабре 2016 года. Со слов подозреваемых, их единственной целью было получение материальной выгоды».

    Уже точно известно, что на кладбище злоумышленники приезжали по ночам в течение месяца несколько раз. За это время они похитили более 20 лопастей с надгробий летчиков.

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