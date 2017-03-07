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  • 07.03, 15:26
Потерявший память в ДТП екатеринбуржец через 5 лет вспомнил, кто пытался его убить. ДТП, Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Потерявший память в ДТП екатеринбуржец через 5 лет вспомнил, кто пытался его убить

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Потерявший память в ДТП екатеринбуржец через 5 лет вспомнил, кто пытался его убить

Потерявший память в ДТП екатеринбуржец через 5 лет вспомнил, кто пытался его убить

Потерявший память в ДТП екатеринбуржец через 5 лет вспомнил, кто пытался его убить

    Житель Екатеринбурга, который пять лет назад потерял память после серьезного ДТП, неожиданно вспомнил, что именно с ним произошло в тот роковой день. Молодой человек уверен, что это был не несчастный случай, как значилось в уголовном деле, а его пытались убить.

    В октябре 2011 года прохожие обнаружили Сергея на обочине, без признаков жизни. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии, пациент впал в кому. Врачи не верили, что молодой человек выживет после полученных травм.

    Эксперты сразу определили, что Сергея сбили на автомобиле. И пока родители боролись за его жизнь, по факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело. Но уже через несколько месяцев объявили пострадавшего виновником, заявив, что он переходил дорогу в неположенном месте. Было это или нет, спросить было не с кого. Шофер скрылся, а Сергей ничего не помнил, у него пострадала кратковременная память.

    Все пять лет разыскать того водителя пытались родные и друзья Сергея, но безуспешно. А несколько дней назад Сергей неожиданно все вспомнил. По его словам, автомобиль на него якобы направил друг детства, с которым он вместе ходил в школу.

    Сергей Крашенников: «Я шел, увидел свет фар. Оттолкнул девушку и сам попал под машину. А Вася был за рулем».

    Все произошло из-за ревности, уверен молодой человек. Ведь он после вечеринки отправился провожать девушку, которой симпатизировал Василий.

    Подробности — в видеоматериале.

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