Путин наградил орденом Александра Невского президента Татарстана

Президент России подписал указ о присвоении главе Татарстана Рустаму Минниханову ордена Александра Невского.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что Рустам Минниханов удостаивается ордена Александра Невского за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета РФ.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Ранее он занимал пост премьера республики и министра финансов Татарстана.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Ранее он занимал пост премьера республики и министра финансов Татарстана.
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