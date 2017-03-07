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  • 07.03, 13:55

Путин наградил орденом Александра Невского президента Татарстана

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  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
Путин наградил орденом Александра Невского президента Татарстана

Путин наградил орденом Александра Невского президента Татарстана

Путин наградил орденом Александра Невского президента Татарстана
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • Президент России подписал указ о присвоении главе Татарстана Рустаму Минниханову ордена Александра Невского.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что Рустам Минниханов удостаивается ордена Александра Невского за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета РФ.

    Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Ранее он занимал пост премьера республики и министра финансов Татарстана.

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