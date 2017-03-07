Путин и Эрдоган обсудят в Москве российско-турецкие отношения и борьбу с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта по приглашению Владимира Путина посетит Россию с визитом для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Как сообщает пресс-служба Кремля, «лидеры обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей». На повестке дня, в частности, реализация совместных проектов по сооружению первой турецкой АЭС «Аккую» и строительству газопровода «Турецкий поток».
Предполагается также обмен мнениями по актуальным аспектам региональной проблематики, отмечается в сообщении.
Из сообщения Кремля: «В первую очередь, — относительно перспектив дальнейшего взаимодействия России и Турции в борьбе с международным терроризмом и урегулировании сирийского кризиса».
По итогам саммита ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Ранее о встрече Путина и Эрдогана 10 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «далее в пятницу 10 марта будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня Россия — Турция». Песков назвал такой формат российско-турецких контактов уникальным, отметив, что у России он существует всего с несколькими государствами.
Предполагается также обмен мнениями по актуальным аспектам региональной проблематики, отмечается в сообщении.
Из сообщения Кремля: «В первую очередь, — относительно перспектив дальнейшего взаимодействия России и Турции в борьбе с международным терроризмом и урегулировании сирийского кризиса».
По итогам саммита ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Ранее о встрече Путина и Эрдогана 10 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «далее в пятницу 10 марта будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня Россия — Турция». Песков назвал такой формат российско-турецких контактов уникальным, отметив, что у России он существует всего с несколькими государствами.
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