#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 12:24

Алжирский футболист погиб в ДТП с участием французской певицы

комментировать
Алжирский футболист погиб в ДТП с участием французской певицы

Алжирский футболист погиб в ДТП с участием французской певицы

Алжирский футболист погиб в ДТП с участием французской певицы
  • Фото: FC Chambly Oise, Jenifer /facebook.com

    • Алжирский футболист Юсеф Туати, выступавший за клубы второй французской лиги, погиб в ДТП во Франции.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию, автомобиль, в котором находился 27-летний футболист, столкнулся с микроавтобусом, в котором французская певица Дженифер Бартоли возвращалась с концерта в Брюсселе. Сама певица серьезно не пострадала. Помимо Туати в ДТП погибла 23-летняя женщина.

    Туати выступал за такие французские клубы, как «Дижон», «Канн», «Ред Стар». Последней его командой была алжирская «Беджая». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Алжира шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru