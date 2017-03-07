Володин поддержал идею провести выборы президента 18 марта 2018 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно отреагировал на предложение провести выборы президента России 18 марта 2018 года.
Вячеслав Володин: «Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством».
Председатель Госдумы добавил, что совпадение этого дня с «замечательным праздником», который в России отмечают уже несколько лет, — «это очень хорошо», передает «Интерфакс».
На днях сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе допускающий перенос президентских выборов на третье воскресенье марта. Эта дата в 2018 году следует за днем, в который президент в 2014 году подписал указ о признании Республики Крым.
Председатель Госдумы добавил, что совпадение этого дня с «замечательным праздником», который в России отмечают уже несколько лет, — «это очень хорошо», передает «Интерфакс».
На днях сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе допускающий перенос президентских выборов на третье воскресенье марта. Эта дата в 2018 году следует за днем, в который президент в 2014 году подписал указ о признании Республики Крым.
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