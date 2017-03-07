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  • 07.03, 13:55

Володин поддержал идею провести выборы президента 18 марта 2018 года

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Володин поддержал идею провести выборы президента 18 марта 2018 года

Володин поддержал идею провести выборы президента 18 марта 2018 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно отреагировал на предложение провести выборы президента России 18 марта 2018 года.

Вячеслав Володин: «Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством».

Председатель Госдумы добавил, что совпадение этого дня с «замечательным праздником», который в России отмечают уже несколько лет, — «это очень хорошо», передает «Интерфакс».

На днях сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе допускающий перенос президентских выборов на третье воскресенье марта. Эта дата в 2018 году следует за днем, в который президент в 2014 году подписал указ о признании Республики Крым.

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