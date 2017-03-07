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  • 07.03, 12:24

НТВ закрепляет лидерство в субботнем прайме

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НТВ закрепляет лидерство в субботнем прайме

НТВ закрепляет лидерство в субботнем прайме

НТВ закрепляет лидерство в субботнем прайме

НТВ в очередной раз стал лидером субботнего прайм-тайма с 19:00 до 23:00 с долей 12,1% среди россиян в возрасте 18+. На минувшей неделе мы обогнали Первый канал (12,0%) и «Россию 1» (11,9%)*.

В этом слоте на НТВ идут «Центральное телевидение», лидер своего тайм-слота на протяжении последних трёх лет; недавно запущенный, но уже завоевавший популярность в России, СНГ и странах ближнего зарубежья международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» и развлекательное шоу «Ты не поверишь!», любимое аудиторией НТВ вот уже почти 10 лет.

Благодаря крепкому прайм-тайму НТВ смог стать вторым телеканалом после «России 1» по аудиторным показателям в субботу: его доля составила 10%**.

Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ смотрите в субботу, 11 марта, в 20:00. Следить за проектом и голосовать за участников можно и с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

* Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс., 2017 год, Все 18+, 19:00–23:00.

** Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс., 2017 год, Все 18+, 05:00–29:00.

Шоу «Ты супер!» обеспечило НТВ первое место в субботнем суперпрайме

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